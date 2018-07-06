Грози та шквали очікуються сьогодні у західних областях України

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні 6-7 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укргідрометцентру.

"До кінця доби 6 липня у західних, 7 липня у західних, Харківській, вдень і в центральних та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що з 7 до 9 липня у Донецькій і Запорізькій областях, а також більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей очікується надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Фото: в Україні очікуються грози та шквали (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься і сьогодні, 6 липня.