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Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 14:14
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Грози та шквали очікуються сьогодні у західних областях України

Синоптики попереджають про грози та шквали в Україні 6-7 липня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укргідрометцентру.

"До кінця доби 6 липня у західних, 7 липня у західних, Харківській, вдень і в центральних та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що з 7 до 9 липня у Донецькій і Запорізькій областях, а також більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей очікується надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Фото: в Україні очікуються грози та шквали (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що надзвичайний рівень пожежної небезпеки утримуватиметься і сьогодні, 6 липня.

Погода на сьогодні: в Україні очікуються дощі, температура до +29 Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +29
Теги публікації: Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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