Синоптики предупреждают о грозах в Киеве

В столице ожидается северо-западный ветер, 5-10 м/с

В Киеве сегодня, 15 июля, ожидаются местами кратковременный дождь и гроза. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Как сообщается, в столице сегодня ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 21-26 ° тепла.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 15 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на юге, температура воздуха поднимется до +31.

Кроме того, синоптики предупредили о подъеме уровней воды в реках Украины 15-17 июля 2018 года.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 15-17 июля, в связи с сильными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 08 час 14 июля.