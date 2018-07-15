Синоптики попереджають про грозах в Києві

В столиці очікується північно-західний вітер, 5-10 м/с

У Києві сьогодні, 15 липня, очікуються місцями короткочасний дощ і гроза. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Як повідомляється, в столиці сьогодні очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 21-26 ° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

- всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Відзначимо, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 15 липня 2018 року майже у всіх областях України очікуються дощі, без опадів, лише на півдні, температура повітря підніметься до +31.

Крім того, синоптики попередили про підйом рівнів води в річках України 15-17 липня 2018 року.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 15-17 липня, у зв'язку з сильними дощами на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,2-1,0 м над рівнями на 08 годину 14 липня.