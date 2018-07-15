Погода на сегодня: в Украине преимущественно дожди, температура до +31

В Киеве днем от +23 до +25

Погода на сегодня: 15 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на юге, температура воздуха поднимется до +31. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +17 до +22. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +23 до +26, в центральной части от +23 до +27. На востоке дневная температура от +25 до +30. На юге без осадков, днем от +27 до +31, в Крыму также без осадков, до +30.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, температура днем от +23 до +25, ночью от +14 до +16.