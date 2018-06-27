Синоптики предупреждают о грозах в Киеве

В столице ожидается кратковременный дождь

В Киеве сегодня, 27 июня, ожидается кратковременный дождь, местами грозы. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

Также сообщается, что в столице сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем от +27 до +29. Дожди и грозы ожидаются также и завтра, 28 июня, днем в отдельных районах Киева град и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что 28-29 июня в результате влияния атмосферных фронтов в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами в Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.