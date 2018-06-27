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Синоптики попереджають про грози в Києві

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 09:51
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В столиці очікується короткочасний дощ

У Києві сьогодні, 27 червня, очікується короткочасний дощ, місцями грози. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Також повідомляється, що в столиці сьогодні мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вдень від +27 до +29. Дощі та грози очікуються також і завтра, 28 червня, вдень в окремих районах Києва град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28-29 червня в результаті впливу атмосферних фронтів у Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями в Тернопільській і Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); місцями грози, посилення вітру 15-20 м/с.

 

Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35
Теги публікації: КМДА, Київ, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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