Синоптики попереджають про грози в Києві

В столиці очікується короткочасний дощ

У Києві сьогодні, 27 червня, очікується короткочасний дощ, місцями грози. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

Також повідомляється, що в столиці сьогодні мінлива хмарність, вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура вдень від +27 до +29. Дощі та грози очікуються також і завтра, 28 червня, вдень в окремих районах Києва град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 28-29 червня в результаті впливу атмосферних фронтів у Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями в Тернопільській і Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); місцями грози, посилення вітру 15-20 м/с.