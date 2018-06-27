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Синоптики предупреждают о дождях и грозах Украине

НовостиОбщество    27.06.2018 - 08:48
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сильные осадки ожидаются преимущественно на западе страны

В Украине в ближайшие дни ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, днем 27 июня в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Также сообщается, что 28-29 июня в результате влияния активных атмосферных фронтов в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами в Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на водоемах Украины с начала июня погибли 163 человека, из них 19 детей.

 

Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +35
Теги публикации: дожди, ГСЧС, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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