Синоптики предупреждают о дождях и грозах Украине

Сильные осадки ожидаются преимущественно на западе страны

В Украине в ближайшие дни ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, днем 27 июня в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Также сообщается, что 28-29 июня в результате влияния активных атмосферных фронтов в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами в Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что на водоемах Украины с начала июня погибли 163 человека, из них 19 детей.