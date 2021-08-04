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Синоптики предупреждают о граде и шквалах в Украине: где ухудшится погода

Автор: Инна Собора

В Украине сегодня осложнятся погодные условия. Местами ожидаются град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным Укргидрометцентра, 4 августа ожидаются град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Осложнения погоды следует ожидать в западных, Житомирской и Винницкой областях.

I уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Ранее сообщалось, что в Украине сегодня будет прохладная погода почти во всех областях. На западе страны прогнозируют дожди.

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