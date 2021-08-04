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Синоптики попереджають про град та шквали в Україні: де погіршиться погода

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Середа 04 серпня 2021 08:08
Синоптики попереджають про град та шквали в Україні: де погіршиться погода Фото: в Україні оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні сьогодні ускладняться погодні умови. Місцями очікуються град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 4 серпня очікуються град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Ускладнення погоди слід чекати в західних, Житомирській та Вінницькій областях.

I рівень небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Синоптики попереджають про град та шквали в Україні: де погіршиться погода

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні буде прохолодна погода майже в усіх областях. На заході країни прогнозують дощі.

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