Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ожеледиця на дорогах очікується по всій країні

Сьогодні, 16 грудня, на дорогах України очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що, за даними Гідрометцентру, 16 грудня на дорогах країни очікується ожеледиця.

Зазначимо, за прогнозом синоптиків, сьогодні на заході України очікується сніг, на півдні Одеської області невеликий дощ, на решті території країни переважно без опадів. Вдень у середньому по країні від 0 до -5, на Закарпатті, півдні Одеської області і в Криму вночі від -2 до +3, вдень від 0 до +5.

У Києві сьогодні істотних опадів не очікується. Температура вдень становитиме від -3 до -5.

Раніше також повідомлялося, що вже з понеділка, 17 грудня, розпочнеться істотне похолодання. Так, наступного тижня в деяких регіонах морози сягатимуть -11. Напередодні стало відомо, що висота снігового покриву в Карпатах досягла 40 см. Температура повітря в горах опускається до -10, сніг стабільний. На посту Драгобрат температура опускається до -11,6, ймовірність сходження лавин розцінюється як помірна.