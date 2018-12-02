Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (УНІАН)

У ДСНС попередили про можливі порушення руху транспорту на автомобільних дорогах країни

В Україні сьогодні, 2 грудня, на дорогах очікує ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними Укргідрометцентру, 2 грудня на дорогах країни ожеледиця.

У ДСНС повідомили, що такі погодні умови можуть призвести до часткового порушення руху транспорту на автомобільних дорогах країни.

Нагадаємо, раніше в КМДА у зв'язку з ожеледицею закликали водіїв транспорту не паркувати транспорт вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки, а також по можливості утриматися від поїздок на власних автомобілях і віддати перевагу громадському транспорту.

Також Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликало киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендувало дотримуватися ряду порад під час ожеледиці.