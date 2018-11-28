Синоптики предупреждают о гололедице в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

В Украине сегодня, 28 ноября, на дорогах в большинстве областей ожидается гололедица, в южной и восточной части порывы ветра до 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Как отмечается, погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 28 ноября 2018 на востоке и юге Украины ожидаются осадки в виде снега, в Крыму - дождь, температура воздуха днем от -5 до +5.

В Киеве без осадков, днем от -3 до -5, ночью от -7 до -9. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине следует ожидать значительного похолодания.

"Одновременно с прекращением осадков в Украину начнет заходить холодный воздух. Уже со среды морозы набирают обороты. Сначала умеренные, а к концу недели и сильнее. Завтра днем в пределах Украины -3 -7 градусов", - предупредила синоптик Наталья Диденко.