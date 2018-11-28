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Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 08:28
Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні сьогодні, 28 листопада, на дорогах більшості областей очікується ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Як зазначається, погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 28 листопада 2018 на сході та півдні України очікуються опади у вигляді снігу, у Криму - дощ, температура повітря вдень від -5 до +5.

У Києві без опадів, вдень від -3 до -5, вночі від -7 до -9. Вітер північно-східний, 7-12 м/сек.

Як писав Styler, у найближчі дні в Україні слід очікувати значного похолодання.

"Одночасно з припиненням опадів в Україну почне заходити холодне повітря. Вже з середи морози набирають обертів. Спочатку помірковані, а до кінця тижня і сильніше. Завтра вдень в межах України -3 -7 градусів", - попередила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні Завтра на дорогах Києва очікується ожеледиця та мокрий сніг
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