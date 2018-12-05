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Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві вдень від +1 до +3

Погода на сьогодні: 5 грудня 2018 практично на всій території України пройдуть дощі зі снігом, температура повітря вдень від 0 до +6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, на заході без опадів у Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, температура повітря вдень від 0 до +3, вночі від -1 до +3. У північних областях дощі зі снігом, вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +3. У центральній частині місцями дощі, вдень від 0 до +3, вночі від -2 до +2.

На сході хмарно з проясненнями, вдень від 0 до +2, вночі від 0 до -3. На півдні сонячно, в Одеській та Миколаївській областях дощі, температура вдень від 0 до +4, вночі від -2 до +2. У Криму сонячно і без опадів, вдень від +4 до +6, вночі від +2 до +4.

Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6

Фото: погода в Україні 5 грудня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 5 грудня переважно дощі, вдень від +1 до +3, вночі від +1 до +3. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6

Фото: погода в Києві та області

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