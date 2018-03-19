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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 08:56
Фото: ожеледиця у Києві (УНІАН)
Фото: ожеледиця у Києві (УНІАН)

У Києві вдень без істотних опадів

У Києві сьогодні, 19 березня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, вдень без істотних опадів. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на Гідрометцентр.

"Сьогодні, 19 березня, у Києві вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. За прогнозами синоптиків, в перший день тижня також буде хмарно з проясненнями, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура 5-7 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у КМДА водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини. Пішоходам рекомендують бути уважними на тротуарах, ходити не поспішаючи, а при переході через дорогу враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з негодою в Україні знеструмленими залишаються майже 130 населених пунктів.

 

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Темы: Негода в Україні    Теги: КМДА, Київ, гололедица
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