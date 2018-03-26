Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 27 березня

У Києві вдень невеликі опади

У Києві завтра, 27 березня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, вдень невеликі опади. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Гідрометцентр.

"27 березня у столиці буде хмарно з проясненнями, вдень очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень від +4 до +6", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у КМДА водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.

Пішоходам рекомендують бути уважними на тротуарах, ходити не поспішаючи, а при переході через дорогу враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Фото: РБК-Україна

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