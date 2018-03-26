Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва 27 березня

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 21:01
Фото: ожеледиця (УНІАН)
Фото: ожеледиця (УНІАН)

У Києві вдень невеликі опади

У Києві завтра, 27 березня 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах, вдень невеликі опади. Про це йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Гідрометцентр.

"27 березня у столиці буде хмарно з проясненнями, вдень очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень від +4 до +6", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у КМДА водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.

Пішоходам рекомендують бути уважними на тротуарах, ходити не поспішаючи, а при переході через дорогу враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що синоптики попереджають про ослаблення льодоставу на річках України.

 

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, температура до +13 Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві
Теги публікації: гололедица, синоптики, Гідрометцентр  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top