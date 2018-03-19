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Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева

НовостиОбщество    19.03.2018 - 16:14
Фото: гололедица в Киеве (УНИАН)
Фото: гололедица в Киеве (УНИАН)

Завтра в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем - снег

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева завтра, 20 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"20 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 10-12 градусов мороза, днем 4-6 градусов мороза", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 21 и 22 марта в Киеве будет облачная погода с прояснениями. В частности, 21 марта ночью ожидается умеренный, днем небольшой снег; а 22 марта без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 0-2 градуса мороза.

"23 и 24 марта - без осадков. Температура ночью 9-11 градусов мороза, днем около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что непогода в Украине сегодня, 19 марта 2018 года, будет сопровождаться снегопадами и метелями в центральных и южных областях.

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Теги: КГГА, Киев, гололедица
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