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Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине

НовостиОбщество    27.06.2018 - 15:18
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшие три часа с удержанием до конца суток 27 июня в Киевской области ожидаются грозы

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине 27-29 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по данным синоптиков, сегодня, 27 июня 2018 года, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

Кроме того, в ближайшие три часа с удержанием до конца суток 27 июня, и в течение 28 июня грозы, в Киевской области ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы, 15-20 м/с.

"28 июня в Украине, кроме Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, северных и центральных областях местами сильные дожди (ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях местами очень сильный дождь)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что 29 июня в Карпатском регионе сильные дожди будут продолжаться.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра ожидается гроза и град.

Погода на сегодня: в Украине дожди, температура до +35 В Киеве завтра ожидается гроза
Теги публикации: ГСЧС, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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