У найближчі три години з утриманням до кінця доби 27 червня у Київській області очікуються грози

Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні 27-29 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, за даними синоптиків, сьогодні, 27 червня 2018 року, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

Крім того, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 27 червня, та протягом 28 червня грози, у Київській області очікуються грози, місцями сильні дощі, град та шквали, 15-20 м/с.

"28 червня в Україні, крім Приазов'я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних, північних та центральних областях місцями сильні дощі (вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та місцями Закарпатській областях дуже сильний дощ)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що 29 червня в Карпатському регіоні сильні дощі триватимуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра очікується гроза та град.