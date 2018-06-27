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В Киеве завтра ожидается гроза и град

НовостиОбщество    27.06.2018 - 14:47
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сегодня в Киеве также ожидаются кратковременные грозовые дожди

В Киеве завтра, 28 июня 2018 года, ожидается гроза и град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве 28 июня ожидаются грозы и град, шквалы ветра достигнут 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня в Киеве также ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град.

В случае ухудшения погодных условий киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 27 июня, ожидается кратковременный дождь, местами грозы.

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Теги публикации: КГГА, Киев, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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