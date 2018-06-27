В Киеве завтра ожидается гроза и град

Сегодня в Киеве также ожидаются кратковременные грозовые дожди

В Киеве завтра, 28 июня 2018 года, ожидается гроза и град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве 28 июня ожидаются грозы и град, шквалы ветра достигнут 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня в Киеве также ожидаются кратковременные грозовые дожди, возможен град.

В случае ухудшения погодных условий киевлянам рекомендуют плотно закрыть окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, избегать пребывания вблизи крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 27 июня, ожидается кратковременный дождь, местами грозы.