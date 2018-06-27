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Синоптики попереджають про дощі і грозах Україні

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 08:48
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сильні опади очікуються переважно на заході країни

В Україні найближчими днями очікуються грози та сильні дощі. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що за даними Гідрометцентру, вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

Також повідомляється, що 28-29 червня в результаті впливу активних атмосферних фронтів у Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями в Тернопільській і Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); місцями грози, посилення вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на водоймах України з початку червня загинули 163 людини, з них 19 дітей.

 

Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +35
Теги публікації: дожди, ДСНС, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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