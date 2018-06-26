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Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине

НовостиОбщество    26.06.2018 - 15:52
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в Украине 27-29 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации Укргидрометцентра, завтра днем, 27 июня, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

"28-29 июня в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня 2018 года.

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Теги публикации: ГСЧС, гроза  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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