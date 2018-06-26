В Україні очікуються грози, сильні дощі, град та шквали

Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні 27-29 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, завтра вдень, 27 червня, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

"28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках України у другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня 2018 року.