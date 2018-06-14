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Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 12:48
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Дощі та грози в Україні очікуються завтра

Синоптики попереджають про дощі та грози в Україні завтра, 15 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Українського гідрометцентру у Facebook.

"15 червня в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози, вночі на крайньому заході країни місцями сильні дощі; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вночі по Україні очікується від +13 до +18 градусів, вдень - від 
+ 22 до +27, в у південних, східних областях та у Дніпропетровській області місцями очікується 30-34 градуси тепла, на високогір'ї Карпат - від +14 до +19.

 

15 червня в західних, північних, Харківській, місцями в центральних областях короткочасні дощі, подекуди грози, вночі на...

Опубліковано Український гідрометцентр 14 червня 2018 р.

Крім того, зазначається, що завтра у Києві очікується короткочасний дощ та до +26 градусів тепла вдень.

 

Завтра у Києві короткочасний дощ. Температура вночі 16-18°, вдень 24-26°. #погода #україна #київ #weather #ukraine #kyiv

Опубліковано Український гідрометцентр 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході України сьогодні, 14 червня 2018 року, очікуються грози та місцями шквали.

Погода на сьогодні: в Україні дощі з грозами, температура до +34 В результаті негоди в Чернівецькій області знеструмленими залишаються 48 населених пунктів
Теги публікації: Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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