Местами ожидаются шквалы 15-20 м/с

Синоптики предупреждают о дождях и грозах в западных областях Украины сегодня, 11 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

"11 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сегодня, 11 июня 2018 года, в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 11 июня 2018 года, на западе Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +29. В Киеве сегодня днем от +25 до +27, ночью от +12 до +14. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.