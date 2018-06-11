Погода на сегодня: на западе Украины дожди, температура до +29

В Киеве днем от +25 до +27

Погода на сегодня: 11 июня 2018 года на западе Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозам украинских синоптиков, на западе дожди с грозами пройдут во всех областях, температура воздуха днем составит от +22 до +29. На севере без осадков, днем от +22 до +27, в центральной части от +23 до +26. На востоке страны осадков не ожидается, дневная температура от +22 до +24, на юге днем от +24 до +28, в Крыму до +27.

Фото: погода на 11 июня

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +25 до +27, ночью от +12 до +14. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве осадков не ожидается.

Фото: погода в Киеве и области