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Синоптики попереджають про дощі і грози у західних областях України

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 12:37
Фото: гроза (Pixabey)
Фото: гроза (Pixabey)

Місцями очікуються шквали 15-20 м/с

Синоптики попереджають про дощі і грози у західних областях України сьогодні, 11 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

"11 червня на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні, 11 червня 2018 року, в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 червня 2018 року, на заході України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +29.  У Києві сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +12 до +14. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні У Києві у найближчі дві години очікується гроза
Теги публікації: Гідрометцентр, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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