Місцями очікуються шквали 15-20 м/с

Синоптики попереджають про дощі і грози у західних областях України сьогодні, 11 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

"11 червня на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні, 11 червня 2018 року, в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 червня 2018 року, на заході України пройдуть дощі з грозами, на решті території без опадів, температура повітря підніметься до +29. У Києві сьогодні вдень від +25 до +27, вночі від +12 до +14. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.