Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге в Киеве

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

На дорогах Киева завтра ожидается гололедица

В Киеве завтра, 5 декабря 2018 года, ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ветер южный до 10 м/с, температура в течение суток от +1 до +3 градусов тепла.

"В Киеве 5 декабря ожидается дождь и мокрый снег, на столичных дорогах - местами гололедица", - говорится в сообщении.

Киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в среду, 5 декабря, ожидаются осадки. На западе страны возможен штормовой северо-западный ветер. Активизация магнитного поля Земли может провоцировать головную боль, общую слабость и снижение трудоспособности.

Как сообщали в "Укравтодоре", в Украине по состоянию на утро 4 декабря обеспечен проезд на дорогах государственного значения.

Как писало РБК-Украина, в течение осени синоптики зафиксировали 8 температурных рекордов в Украине. По их данным, метеорологическая осень закончилась 13 ноября, это случилось на две недели раньше климатической нормы.