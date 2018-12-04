Синоптики попереджають про дощ та мокрий сніг у Києві

Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

На дорогах Києва завтра очікується ожеледиця

У Києві завтра, 5 грудня 2018 року, очікується дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Завтра у Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вітер південний до 10 м/с, температура протягом доби від +1 до +3 градусів тепла.

"У Києві 5 грудня очікується дощ та мокрий сніг, на столичних дорогах - місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Киян просять бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що в Україні у середу, 5 грудня, очікуються опади. На заході країни можливий штормовий північно-західний вітер. Активізація магнітного поля Землі може провокувати головний біль, загальну слабкість та зниження працездатності.

Як повідомляли в "Укравтодорі", в Україні станом на ранок 4 грудня забезпечено проїзд на дорогах державного значення.

Як писало РБК-Україна, протягом осені синоптики зафіксували 8 температурних рекордів в Україні. За їх даними, метеорологічна осінь закінчилася 13 листопада, це сталося на два тижні раніше кліматичної норми.