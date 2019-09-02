Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Погода в Украине 2 сентября способствует удерживанию уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что сегодня в Украине чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, сегодня на юге Украины жара достигнет +32. Однако, по данным синоптиков, в западных областях пройдут дожди и грозы. В центре Украины будет жарко, осадков нет.

Кроме того, в столице сегодня ожидается малооблачная и жаркая погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +30, ночью ожидается от +15 до +17. Отметим, что утро в Киеве сегодня солнечное.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала жаркую летнюю погоду в понедельник, 2 сентября, на большинстве территории Украины. Отмечалось, что только в западных областях возможны локальные дожди. Температура воздуха днем поднимется до +32.

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз, что погода в Украина в первые дни сентября будет ухудшаться, в западных областях ожидаются дожди с грозами.