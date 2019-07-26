Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Погода в Украине 26 июля будет способствовать удерживанию уровня пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Так, сегодня в Украине, кроме крайнего запада, Черниговской и Киевской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, по данным синоптиков, на западе, востоке и в центре страны сегодня дожди с грозами. В южных областях сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью +17+19. В Крыму и Крымской областях переменная облачность, температура воздуха днем составит +17+19.

Кроме того, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, вчера Украина была не чуть ли не самой холодной страной Европы. Она сообщала, что в четверг в Украине были кратковременные грозовые дожди на севере, востоке, в центре. На востоке были дожди локальными очагами и незначительные. Синоптик отметила, что в Киеве 25-го июля был кратковременный дождь и гроза.

Также синоптик сообщила, что на выходных погода ожидается жаркой. В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться.