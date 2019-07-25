Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Погода в Украине способствует сохранению уровня чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-службв Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Украинского Гидрометцентра.

Так, сегодня в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Отметим, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. По данным синоптиков, в западных областях сегодня дожди и грозы. В центральных и восточных областях - переменная облачность, без осадков. Температу воздуха в Украине упадет до +24. На юге ожидается +28.

Также по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня Украина будет чуть ли не самой холодной страной Европы. Она сообщала, что в четверг в Украине кратковременные грозовые дожди пройдут на севере, востоке, в центре. На западе дожди ожидаются локальными очагами и незначительные.

Диденко отмечала, что в Киеве 25-го июля вероятен кратковременный дождь и гроза. Однако, добавим, что утро в столице сегодня солнечное.

"Быстрее - днем, ночью будет сухо. Температура воздуха в течение дня достигнет +25 градусов. Сочувствуем французам, наслаждаемся своей погодой", - написала она.