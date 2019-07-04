Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Погода в Украине, в течение 4-7 июля будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации Укргидрометцентра, 4-7 июля в Украине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность, лишь 4-6 июля в большинстве районов Волынской, Киевской, Черниговской, 4 июля и Житомирской областей высокая (4 класса) пожарная опасность.

Также сообщается, что в Киеве и Киевской области и восточных районах 4-7 июля ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. В частности, 7 июля в большинстве районов Киевской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Как писало РБК-Украина, в начале следующей недели, 9-10 июля, дождей в Украине станет больше. Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупреждает, что местами могут быть сильные ливни и шквальный ветер.

Отметим, что погода в Украине в начале июля будет не особенно теплой почти по всей Украине. Так, дожди и грозы сегодня возможны на южном побережье и в Крыму. Непогода разгуляется в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.