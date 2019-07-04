Синоптики попереджають щодо надзвичайної пожежної небезпеки

Погода в Україні, протягом 4-7 липня сприятиме підвищеному рівню пожежної небезпеки . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на преc-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією Укргідрометцентру, 4-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 4-6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської, 4 липня і Житомирської областей висока (4 класу) пожежна небезпека.

Також повідомляється, що у Києві і Київській області та східних районах 4-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. Зокрема, 7 липня у більшості районів Київської області утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як писало РБК-Україна, на початку наступного тижня, 9-10 липня, дощів в Україні стане більше. Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджає, що місцями можуть бути сильні зливи та шквальний вітер.

Відзначимо, погода в Україні на початку липня буде не особливо теплою майже по всій Україні. Так, дощі і грози сьогодні можливі на південному узбережжі та в Криму. Негода розгуляється в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.