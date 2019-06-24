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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Новини » Суспільство    24.06.2019 - 16:16
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні
Ілюстративне фото (pixabey.com)

У Києві та Київській області 24-27 червня утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

Погода по всій Україні з 24 по 27 червня буде триматись надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Як зазначається, в Україні до 27 червня загрожує пожежна небезпека, окрім західних областей та майже всіх районів Житомирської області.

Крім того, що у Києві та Київській області 24-27 червня утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що південь України накриють грози та град. Сьогодні, 24 червня, в другій половині дня, а також протягом доби 25 червня на півдні України очікується грози, місцями з градом та поривами вітру до 15-20 м/с.

Крім того, на День Конституції спека в Україні спаде: на сході України очікується максимум +26 градусів, на півночі, за даними синоптиків, очікується до +24, на заході - до +27, на півдні - до +30.

Також, за даними Укргідрометцентру, на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,8 м. Місцями можливий вихід води на заплаву, при сильних зливах можливе формування значного місцевого стоку.

ДСНС попередила про найвищий рівень пожежної небезпеки В Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека
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