Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека збережеться на півдні, в центрі та на півночі України

На півдні, в центрі та на півночі України протягом найближчих днів збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 26-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Київській області 26-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина та Фастова збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 27-28 червня в районі Чорнобильської зони - висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пожежах в Україні за тиждень загинули 10 осіб.