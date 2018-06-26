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Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 08:23
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (oda.odessa.gov.ua)

Пожежна небезпека збережеться на півдні, в центрі та на півночі України

На півдні, в центрі та на півночі України протягом найближчих днів збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 26-27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, Сумської та Полтавської областей переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

У Київській області 26-28 червня в районі Миронівки, Борисполя, Яготина та Фастова збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 27-28 червня в районі Чорнобильської зони - висока (4 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пожежах в Україні за тиждень загинули 10 осіб.

 

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Теги публікації: ДСНС, пожарная опасность, синоптики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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