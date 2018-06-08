В Чернобыльской зоне опять возник пожар

Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений

В зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи Киевской области возник пожар. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Согласно информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 8 июня в 13:17 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га", - говорится в сообщении.

Так, к тушению пожара привлечено 7 ед. техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 ед. техники и 15 человек личного состава.

"Радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений. Любая угроза персонала ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент отсутствует", - отмечает инспекция.

Напомним, 7 июня сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне ликвидирован.