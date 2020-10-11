Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине

Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины в воскресенье, 11 октября, и в понедельник, 12 октября. Такими данными располагает Укргидрометцентр.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Отметим, что во время пожароопасного периода запрещается:
Напомним, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.
Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.