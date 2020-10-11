Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине

Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины в воскресенье, 11 октября, и в понедельник, 12 октября. Такими данными располагает Укргидрометцентр.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 11-12 октября в восточных областях и большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что во время пожароопасного периода запрещается:

разводить костры в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);

заезжать на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортными средствами и другими механизмами, за исключением используемых в лесохозяйственных целях;

курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки.

Напомним, ранее украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Кроме того, Укргидрометцентр прогнозирует, что после "бабьего лета" в Украину могут прийти морозы.