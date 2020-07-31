Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра
Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины в пятницу, 31 июля. Такими данными располагает Укргидрометцентр.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным УкрГидрометцентра 31 июля в восточных, центральных, Сумской, Одесской, Николаевской области и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - обращают внимание спасатели.
При этом ранее в ГСЧС предупреждали, что во время пожароопасного периода запрещается:
Напомним, в начале июля спасатели также предупреждали о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве областей страны, кроме западных.
Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине также ожидаются грозовые дожди, град и шквальный ветер до 20 м/с.