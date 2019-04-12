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Выходные в Украине будут холодными

Новости » Общество    12.04.2019 - 11:35
Выходные в Украине будут холодными
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура опустится до +10-12 градусов

Погода в Украине на выходные будет преимущественно холодной, лишь в восточных и южных областях воздух останется теплым. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В субботу-воскресенье ожидается в течение дня в западных и северных областях +7-12 градусов, в центральных областях +10-15 градусов, в южных и восточных областях +14-18 градусов.

Дожди наиболее вероятны 13 апреля в восточной части Украины, 14 апреля - на юге. На остальной территории будет без существенных осадков.

В Киеве 13-14 апреля будет преобладать прохладная погода, температура воздуха +8+10 градусов, однако существенные осадки маловероятны.

Диденко отмечает, что на следующей неделе на западе и на крайнем севере местами возможны заморозки. Потепление в Украине ожидается ориентировочно со среды.

Выходные в Украине будут холодными

Напомним, 12 апреля погода будет дождливой в большинстве областей, в Карпатах ожидается мокрый снег.

Температура ночью +6-11 градусов, днем +14-19 градусов, в западных и северных областях ночью +3-8 градусов, днем +7-12 градусов; в Карпатах ночью около 0 градусов, днем +4-9 тепла.

РБК-Украина писало, что погода в Украине ухудшится с 15 апреля, в некоторых областях возможны заморозки. Заморозки следует ожидать в западных и северных областях.

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