Синоптики предупредили о высокой пожарной опасности

Погода в Украине в ближайшие дни будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным "Укргидрометцентра", 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины высокая (4 класса) пожарная опасность.

В Киеве и Киевской области сегодня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, пасхальные выходные погода будет теплой, в западных и северных областях ожидаются дожди. В субботу и воскресенье, 27-28 апреля, в западных областях умеренные, в Прикарпатье значительные дожди, местами грозы, на севере страны небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Температура ночью до +12, днем +25 градусов.

29-30 апреля и 1-2 мая будет преобладать дождливая погода, дневная температура снизится до +16, на юге страны и Закарпатье до +20.

По данным "Гидрометцентра", 28 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса), на остальной территории Украины - высокая (4 класса) пожарная опасность.