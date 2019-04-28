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Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку

Новини » Суспільство    28.04.2019 - 08:57
Синоптики попередили про високу пожежну небезпеку
Ілюстративне фото (pixabey.com)

Майже на всій території України переважатиме висока пожежна небезпека

Погода в Україні в найближчі дні буде сприяти підвищеного рівня пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними "Укргідрометцентру", 28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України висока (4 класу) пожежна небезпека.

У Києві та Київській області сьогодні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Нагадаємо, на великодні вихідні погода буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. В суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.

29-30 квітня та 1-2 травня буде переважати дощова погода, денна температура знизиться до +16, на півдні країни та на Закарпатті до +20.

За даними "Гідрометцентру", 28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека.

 

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