Синоптики предупредили о возможных лавинах в Карпатах: там снегопады и метели

Фото: Карпаты (freepik)

В Карпатах в четверг, 21 января, ожидается сложные погодные условия. На высокогорье существует риск схождения лавин.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидаются снегопады и метели.

"Ожидается значительное снеголавинная опасность", - добавили в ГСЧС.

Отметим, вчера в Карпатах во время спуска с горы Гемба пропал турист из Киева. Его отыскала ближе к вечеру спасательная группа. Он в удовлетворительном состоянии.

Напомним, сегодня в четырех областях Украины будет идти снег. Температура воздуха на большей территории страны подымется до плюсовых значений. В западных и южных областях температура будет колебаться от 0 до +8 градусов. Ночью сохранятся морозы

Также РБК-Украина писало, что в западных областях погода уже улучшилась, там сегодня утром потеплело до +5. На востоке страны остаются сильные морозы до -27.

Ранее сообщалось, что после потепления Украину накроет новая порция снегопадов уже в ближайшие дни. Очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.