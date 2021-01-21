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Снег в четырех областях и потепление: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 21 января 2021 08:00
Снег в четырех областях и потепление: прогноз погоды на сегодня
Фото: девушка закрывает лицо от снега (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В четверг, 21 января, в четырех областях будет идти снег. Температура воздуха на большей территории Украины поднимется до плюсовых значений, однако ночью все еще будут наблюдаться морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях будет идти снег. Во всех остальных регионах ожидается переменная облачность без осадков.

В западных и южных областях температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +8, а ночью она будет от -9 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -6 до +3, а ночью от -19 до -5.

В восточных регионах температура воздуха составит от -10 до 0, а ночью она будет в пределах -24 -16.

Снег в четырех областях и потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от -2 до +2, а ночью от -13 до -7.

Снег в четырех областях и потепление: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине принесет новую порцию снегопадов уже в ближайшие дни. После чего снова ударят морозы - очередного похолодания следует ожидать уже в конце января.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах существует угроза схода лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

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