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Синоптики предупредили об ухудшении погоды: ожидается сильный ветер и гололедица

Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 28 декабря, в Украине ожидается ухудшение погоды. Практически на всей территории страны прогнозируют сильный ветер и гололедицу на дорогах.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, порывы ветра 15-20 м/с ожидаются в южных, центральных, западных и северных областях, в Карпатах - 25-30 м/с, на дорогах гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

В Киевской области утром и днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Возможен гололед и гололедица на дорогах.

"Уважаемые водители. Будьте внимательны и осторожны. Придерживайтесь скоростного режима, дистанции и избегайте опасных маневров", - добавили спасатели.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что практически на всей территории Украины сегодня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха днем местами опустится до -3 градусов.

Также сообщалось, что 23 декабря в результате осложнения погодных условий произошло более тысячи дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 13 человек погибли и 64 - были травмированы.

Прогноз погоды
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