Синоптики попередили про погіршення погоди: очікується сильний вітер та ожеледь

Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікується погіршення погоди. Практично на всій території країни прогнозують сильний вітер та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, пориви вітру 15-20 м/с очікуються у південних, центральних, західних і північних областях, в Карпатах 25-30 м/с, на дорогах ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпеки.

У Київській області вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Можлива ожеледь та ожеледиця на дорогах.

"Шановні водії. Будьте уважні і обережні. Дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції і уникайте небезпечних маневрів", - додали рятувальники.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що практично на всій території України сьогодні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, температура повітря вдень місцями опуститься до -3 градусів.

Також повідомлялося, що 23 грудня в результаті ускладнення погодних умов сталося більше тисячі дорожньо-транспортних пригод. У результаті аварій 13 осіб загинули та 64 - були травмовані.