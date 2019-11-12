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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Новости » Общество     12.11.2019 - 08:28
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 12 ноября ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение и сообщили о тумане во всех областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в Украине туман, видимость 200-500 м. А также днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

"По Киеву и Киевской области утром 12 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в большинстве областей сегодня похолодает, но дождей не будет. Такие данные Украинского Гидрометцентра. В общем, днем температура воздуха в Украине составит +9+13, заморозков на ночь не будет.

Впрочем, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Киеве с четверга похолодает до +7.

Также, по ее данным, страну на несколько дней охватит сильный ветер. В частности, с 11 ноября антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину. Ожидается, что ветер будет юго-восточного направления.

Дожди, по прогнозу Натальи Диденко, в Украине закончатся на определенный период времени.

Сегодня в Украине похолодает Завтра в Украине будет тепло и без осадков
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