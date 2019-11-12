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Сегодня в Украине похолодает

Новости » Общество     12.11.2019 - 08:00
Сегодня в Украине похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных областях сегодня прохладно, днем ожидается днем +11+13, ночью ожидается +2+5

Погода в Украине 12 октября остается холодной, но без дождей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня прохладно, днем ожидается днем +11+13, ночью ожидается +2+5. В северных и центральных областях +8+12 днем, а ночью ожидается +3+5.

На востоке страны тоже без дождей, днем +12+14. В южных областях днем +16+18, а ночью +8+10.

Сегодня в Украине похолодает

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице прохладно, но без осадков. Днем ожидается +9+11, а ночью +4+6.

Сегодня в Украине похолодает

Напомним, ранее сообщалось, что Украину на несколько дней охватит сильный ветер. В частности, с 11 ноября антициклон поднимет сильный ветер на западе и севере Украины, который до 15 ноября охватит практически всю Украину. Ожидается, что ветер будет юго-восточного направления.

Кроме того, с завтрашнего дня в Украине закончатся дожди, поскольку атмосферный фронт, который принес сильные осадки, перемещается с запада на восток и уже к вечеру покинет территорию страны.

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