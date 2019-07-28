Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине в течение воскресенья, 28 июля, ухудшится в западных областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по прогнозу синоптиков, в западных областях сегодня ожидаются сильные грозы. В Закарпатской области прогнозируется значительный дождь, который местами будет с градом и шквалами ветра до 20 м/сек.

Напомним, ранее синоптик Наталка Диденко сообщала, что 28 июля погода в Украине будет жаркой, днем температура воздуха достигнет отметки +34. Осадки ожидались только вдоль Карпат и в прикарпатских областях.

В Киеве, по данным синоптика, сегодня также будет сухо и жарко, днем до +31. Однако с начала августа в столице ожидается небольшое похолодание, 3-4 августа ожидается от +22 до +24.

Кроме того, Диденко предупреждала, что с началом августа в Украину придет существенное похолодание. Так, по ее прогнозу, жара в стране продержится до 31 июля.