Синоптики предупредили об ухудшении погоды

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, принесет сильные дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в западных, северных и центральных областях местами возможны грозы. В Закарпатской области и на Прикарпатье пройдут значительные дожди, местами шквалы ветра до 20 м/сек.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что в воскресенье, 7 июля, в большинстве областей ожидается дождливая погода с температурой до +29. Днем в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы, а на Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди со шквалами до 20 м/сек.

Кроме того, синоптики предупредили, что на выходных в большинстве областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В столице на выходных также ожидается высокая пожарная опасность. В Киевской области в воскресенье уровень пожарной опасности также поднимется до чрезвычайного.